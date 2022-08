Professora em Goiânia diz a alunos que relação homossexual é impura e gera revolta (vídeo)

Apoie o 247

247 - Uma professora de escola pública afirmou, em sala de aula, que ser homossexual é algo "impuro" e despertou revolta. O caso ocorreu na última quinta-feira (11), no Colégio Municipal Castro Alves, em Posse (GO). O vídeo registrando o momento foi compartilhado nas redes sociais. A reportagem é do portal UOL.

"Qual é a opinião de um homem ficar com um homem e uma mulher ficar com uma mulher? Todos os problemas. Porque se você é homem, foi feito para a mulher — e a mulher para o homem — e o que foge disso é impuro", diz a professora, identificada como Maria Elizete Santos, aos alunos.

Nas imagens, é possível observar que as falas da professora geram polêmica na sala de aula e alguns alunos se levantam da cadeira na sequência.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Posse informou que realizou uma reunião com a direção da escola, "na qual participaram a professora, pais e alunos que, acompanhados de seus responsáveis legais, foram ouvidos."

O órgão informou que aguarda a ata da reunião para "dar andamento às providências cabíveis para resolução do caso de forma imparcial, garantindo a isonomia, preservando a lisura dos procedimentos e o respeito às legislações vigentes."

"A Secretaria Municipal de Educação e Cultura não compactua com quaisquer manifestações de preconceito ou discriminação decorrente da orientação sexual, raça, credo, origem étnica, posicionamento político ou grupo social", diz comunicado.

