Quais as formas mais simples de comprar e vender Bitcoin (BTC)?

Nestes tempos de incertezas no mundo inteiro, é importante saber como tirar proveito dos instrumentos financeiros que continuam disponíveis. É o caso das criptomoedas, uma ferramenta relativamente recente, mas já bem conhecida por todos os que estão atentos às informações económicas e financeiras. Apesar da sua popularidade, até agora muitos ainda achavam que estes instrumentos estavam só disponíveis para empresas ou usuários com grandes conhecimentos e quantidades de capital disponíveis. A seguir, vamos ver que não é bem assim!



Quando falamos de criptomoedas, a mais popular de todas é, sem dúvida, o Bitcoin. As primeiras informações sobre o Bitcoin surgiram no ano 2009. O seu criador, que escolheu o nome de Satoshi Nakamoto como pseudônimo, queria proporcionar um instrumento com o que os usuários pudessem pagar as suas compras e realizar qualquer tipo de pagamento online. O boom das criptomoedas e, nomeadamente do Bitcoin, aconteceu uns anos mais tarde. Em 2017, Bitcoin atingiu seu valor recorde com uma cotação de 1 Bitcoin = $19.891.



Quais são as opções mais adequadas para comprar e vender Bitcoin?

E como é que você pode comprar e vender Bitcoin para tirar proveito das muitas oportunidades que oferece? É muito simples, hoje existem numerosas ferramentas disponíveis para a compra e venda de uma variedade de criptomoedas.

A opção mais acessível é realizar estas operações através de empresas de comércio eletrônico. Estas companhias estão especializadas em pagamentos, transferências e outros negócios similares a baixo custo. Muitas integraram as criptomoedas na sua oferta após o sucesso do Bitcoin nos mercados e a popularização do seu uso como ferramenta de pagamentos online.

Mas, qual companhia oferece as melhores condições e as maiores facilidades para a compra e venda de Bitcoin? Estudamos muitas e comparamos os serviços oferecidos por cada uma, assim como os custos e comissões e outras funcionalidades que completam a oferta aos utilizadores.



Skrill

Falaremos primeiramente da Skrill, que se destaca como uma das opções mais completas, tal como acredita a sua condição de empresa líder no setor dos pagamentos online.

A Skrill foi criada em 2001 e tem sua sede em Londres. Entre os serviços que oferece, o que a fez famosa foram os pagamentos e transferências de fundos online, tanto entre particulares como a empresas para realizar compras através de Internet. Mas desde 2018 também é possível comprar e vender Bitcoin e outras criptomoedas com a Skrill.

Algumas das vantagens que oferece em comparação a outros sites semelhantes são:

• Facilidade de uso: apto para qualquer pessoa com uma conta aberta na Skrill. O processo não demora mais do que uns minutos e não há complicações técnicas nem burocráticas.

• Interface intuitiva: é possível realizar distintas operações através da Skrill, incluída a compra e venda de Bitcoin e outras criptomoedas, com a ajuda de uma interface e uns menus simples e adequados para todo tipo de utilizadores.

• Operações imediatas: a compra e venda, assim como a transferência de qualquer tipo de fundos depositados numa conta da Skrill é imediata, sem demoras de nenhum tipo.

• Aplicativo móvel para Android e iOS: ainda mais fácil e cômodo, a qualquer hora e desde qualquer lugar do mundo. Basta um dispositivo ligado à Internet.

Coinbase

Outra empresa deste setor que pode resultar útil para a compra e venda de Bitcoin é a Coinbase. Além do Bitcoin, oferecem a possibilidade de adquirir outras criptomoedas, tal como o Litecoin, Bitcoin Cash ou Ethereum.

Uma diferença com a Skrill é que a Coinbase está mais focada a usuários experientes ou mais habituados a comprar e vender este tipo de produtos. Mas continua a ser uma alternativa válida quando se trata de trocar divisas tradicionais por valores tais como os antes nomeados (BTC, LTC, BCH ou ETH).

Também oferece, como parte da sua oferta de serviços, estudos e análises dos mercados de criptomoedas para ajudar a escolher os melhores momentos para realizar as operações.

Bitstamp

A Bitstamp é mais uma empresa especializada no setor da compra/venda de criptomoedas. É uma companhia europeia, sediada no Luxemburgo desde a sua criação, mais recente, em 2011.

Oferece aos usuários a possibilidade de comprar e vender criptomoedas como o Bitcoin, XRP, Ethereum, Litecoin ou Bitcoin Cash. Também, disponibiliza para os seus clientes um cartão crédito para a aquisição destas criptomoedas.

O inconveniente que apresenta a Bitstamp em comparação à Skrill ou à Coinbase é o fato de ser um site especializado no intercâmbio de divisas. Por isso, é uma opção útil para os utilizadores mais experientes, mas não para os iniciantes. Neste último caso, o funcionamento da Bitstamp pode dificultar o processo de compra e venda de Bitcoin.

Conclusões

Após termos visto quais são algumas das formas mais simples de comprar e vender Bitcoin e outras criptomoedas, é importante mencionar que existem outras. Mas nem todas estão disponíveis para sua utilização por qualquer usuário, apesar de que a compra e venda de Bitcoin não está restringida a utilizadores profissionais. Isso é uma vantagem porque até quem nunca ouviu falar de criptomoedas pode tirar proveito das operações acima indicadas neste artigo.

Mas para isso acontecer é imprescindível fazer uma pesquisa em profundidade e ter as informações certas antes de eleger um site ou uma plataforma para comprar e vender Bitcoin.

