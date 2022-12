Realizado primeiro ensaio da Gala do Festival da Primavera de 2023

Com o tema "Uma nova era da China próspera, uma vida melhor com mudanças rápidas", o show terá várias apresentações edit

Rádio Internacional da China (CRI) - O primeiro ensaio da Gala do Festival da Primavera de 2023, do Grupo de Mídia da China, foi realizado no dia 26.

Com o tema "Uma nova era da China próspera, uma vida melhor com mudanças rápidas", o show terá várias apresentações, incluindo canções, danças, óperas e acrobacias, transmitindo o espírito do povo de todos os grupos étnicos para avançar com coragem e determinação.

Tradução: Li Jinchuan

Revisão: Diego Goulart

