Reportagem revela que filho mais novo de Bolsonaro intermediou reunião com ministro

247 - Uma reportagem da revista Veja revelou que, no dia 13 de novembro, ocorreu uma reunião entre patrocinadores da empresa do filho mais novo de Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, ele, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Na agenda da reunião, estava uma proposta de construção de casas populares feitas com pedras de baixo custo.

A empresa do filho se chama Bolsonaro Jr Eventos e Mídia, e patrocinadores do negócio, segundo a reportagem, são empresários da Gramazini Granitos e Mármores, do Espírito Santo.

Segundo a reportagem, Renan levou o projeto ao pai, que o encaminhou ao ministério. O ministério confirmou que o pedido foi feito pelo gabinete da Presidência.

O conhecimento liberta. Saiba mais