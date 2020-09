Super Club Penguin: o jogo em linha que cada vez mais diverte usuários latino-americanos

Nesta recriação do extinto Club Penguin, a assinatura é totalmente gratuita

Sem dúvida, um grande número de pessoas se lembrará com muita saudade do Club Penguin, o jogo multiplayer online que continha uma grande variedade de atividades. Após o seu encerramento em 2017, os criadores do club penguin decidiram relançá-lo online, para que a comunidade de usuários não pare de se divertir com seus minijogos emocionantes em casa.

Pode-se dizer, portanto, que o club penguin está de volta, já que atualmente uma recriação deste massivo jogo está disponível online de forma totalmente gratuita. Uma versão semelhante à original, onde os fãs do Club Penguin podem socializar com outros usuários ou jogar mini-jogos divertidos. Há apenas uma diferença do antigo Club Penguin: agora todos os usuários têm uma assinatura gratuita.

Desta forma, os fãs do clássico Club Penguin não precisam pagar nada para jogar nas diferentes áreas de jogo. Algo inimaginável anos atrás, mas hoje se tornou uma realidade com a qual cada vez mais usuários de todo o mundo se divertem. Mas por que o club penguin online causou tanto impacto?

O que é o Super Club Penguin?

Como mencionado acima, o Super Club Penguin é uma recriação do extinto jogo multiplayer online Club Penguin, que se caracterizava por oferecer uma infinidade de minijogos. Assim como seu antecessor, o Super Club Penguin, também permite que você se divirta com milhares de jogadores conectados à Internet. Portanto, não é de se estranhar que os fãs mais nostálgicos queiram voltar a jogar club penguin.

É que atualmente os jogadores do Super Club Penguin podem realizar um grande número de atividades, incluindo jogar minijogos, adotar puffles -pequenos animais-, comprar roupas ou decorar o iglu. Além disso, os participantes têm a opção de se divertir com os novos feriados que surgem a cada mês. Por essas razões, o Super Club Penguin tem mais de 6 milhões de usuários registrados.

Um número realmente incrível, que mostra que este jogo massivo online é um dos mais procurados do mercado. Graças a essa recreação, os jogadores mais velhos podem relembrar os velhos tempos em que gostavam das aventuras dos pinguins do clube, enquanto os novatos podem descobrir um novo mundo virtual repleto de diversão e entretenimento.

Quais minijogos o Super Club Penguin oferece?

Se há algo em que o Super Club Penguin se destaca é pela assinatura gratuita, ou seja, os usuários podem participar de todos os minijogos sem ter que pagar. Portanto, os jogadores podem se divertir na ilha por meio de uma ampla gama de atividades. E o melhor de tudo, os criadores do Super Club Penguin estabeleceram um filtro de segurança bastante rígido, composto por diferentes moderadores.

Desta forma, a ilha é monitorada 24 horas por dia, para que os menores não sejam expostos a palavrões ou ao vazamento de dados pessoais. Sem dúvida, jogar club penguin nunca foi tão seguro antes. Mas por que esse novo jogo online é feito de minijogos? Por outro lado, o Super Club Penguin oferece minijogos no estilo multiplayer.

Dentro desta gama de jogos, os usuários podem se divertir com vários títulos como '4 em linha', 'Caça ao tesouro', 'Card-Jitsu', 'Concurso de dança', 'Corredor de trenó' ou o 'Mancala'. Mas isso não é tudo, já que o Super Club Penguin também conta com minijogos de um jogador, entre os quais se destacam o 'DJ3K', o 'Ice Fishing', o 'Aqua Grabber', o 'Puffle in the Wind', o 'Pizzatron' ou 'Bag Catcher'.

Salas de jogos totalmente renovadas no Super Club Penguin

Ninguém pode negar que por muitos anos o Club Penguin foi um dos jogos massivos online mais expressivos do mercado, alcançando mais de 12 milhões de usuários registrados. Todas as pessoas queriam criar o seu próprio pinguim, pois era a porta de entrada para um incrível mundo virtual, onde participavam usuários de diferentes partes do mundo.

Para que este jogo de sucesso não perca as características do passado, os criadores do Super Club Penguin mantiveram algumas das áreas mais clássicas, embora também tenham introduzido alterações em outros aspectos. Por exemplo, os usuários que se conectam ao Super Club Penguin podem jogar em salas de jogos renovadas, como a Zona do Passeio Marítimo, a Zona das Docas e a Zona do Centro de Esqui.

Mas essas não foram as únicas modificações que os designers fizeram, já que existem outras salas de jogos do Super Club Penguin que apresentam mudanças, como é o caso da Zona Central. Além disso, este jogo online ainda preserva algumas das áreas mais clássicas, como a Zona do Parque, a Zona da Baía, a Zona da Praça e a Zona do Forte Nevado.

Pontos envolvendo a jogabilidade:

Assim como se verifica em sua primeira versão, este jogo possui como cenário a estação do inverno, dadas as suas características envolvendo o pinguim, que é típico de regiões frias. No que se refere à maneira como pode ser jogado, este também abrange mais de um jogador, sendo por esta razão classificado como “multiplayer. Além de contar com grande segurança, este título possui temática de cunho leve.

