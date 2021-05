Suzana Vieira diz que não aprova nada do governo Bolsonaro

Revista Fórum - A atriz e ex-MoroBloco, Suzana Vieira, afirmou em entrevista ao Globo, publicada nesta terça-feira (18), que não se arrepende de ter participado das manifestações em 2016 pelo impeachment de Dilma Rousseff.

A atriz afirma, no entanto, que nunca fez campanha para o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido), jamais o apoiou e não aprova nada de seu governo.

“Não aprovo nada do governo de agora. Mas não quero falar de Bolsonaro. A gente não sabia nem quem era Bolsonaro. Éramos contra o PT. Não fiz campanha para Bolsonaro. Nenhum de nós nunca conheceu Bolsonaro. Não tenho foto nenhuma com ele. Não íamos para a rua para votar em alguém. A gente era contra o status quo. Mas hoje não posso apoiar nada. Sou absolutamente contra as armas. Quem tem que ter armas é o Exército, e só. Nem a polícia deveria ser armada. Arma é a coisa mais absurda e abjeta que existe”, disse.

