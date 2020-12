Transcontinental Times, com sua abordagem new-age ao jornalismo durante COVID-19

Em uma missão de servir a um estudo de caso único para acadêmicos, estudiosos e empresários

O mundo como o conhecemos pode nunca mais ser o mesmo devido à pandemia do Coronavírus em curso. Embora a pandemia tenha levado o mundo a um lugar de grande incerteza, também levou as pessoas a pensar fora da caixa e quebrar convenções estabelecidas. Mesmo que os meios tradicionais de jornalismo tenham cada vez mais dificuldade para se sustentar, as plataformas digitais estão oferecendo novas oportunidades para aqueles que desejam assumir a liderança. O escritor-cineasta espanhol de origem indiana, Roshan Bhondekar, juntamente com sua esposa diretora de arte e produtora, Sahra Ardah, tomam o touro pelos chifres para criar um estudo de caso único para os acadêmicos e estudiosos analisarem e para que os empreendedores se inspirem. Em meio à pandemia COVID-19, em junho de 2020, o casal lançou o ‘Transcontinental Times’ com a visão de inaugurar uma nova era de jornalismo impulsionada pelas melhores práticas da indústria para apoiar jornalistas freelancers e estagiários de comunicação em massa para superar a crise.

Desde o início, há seis meses, o Transcontinental Times está totalmente comprometido com histórias de interesse humano de todo o mundo. “Nós não estamos aqui pelas celebridades; estamos aqui para fazer pessoas comuns celebridade. Levantamos a voz para todos de vários continentes,” afirma Bhondekar. Oferecendo uma marca muito diferente de jornalismo com um toque humanista, a Transcontinental Times conseguiu esculpir um nicho com cobertura de primeira linha e comentários sobre política, arte e cultura, negócios, educação, esportes, tecnologia, etc.

Atualmente, o Transcontinental Times tem uma equipe de mais de 70 jornalistas de mais de 25 países, cobrindo várias questões básicas de diferentes continentes. O renomado crítico e jornalista indiano de cinema e TV, Murtaza Ali Khan, associado ao Transcontinental Times como Diretor Executivo e Chefe do Conselho Consultivo, tem se dedicado com cuidado às seções de entretenimento e cultura. “Quando Roshan e Sahra se aproximaram de mim com sua visão, eu imediatamente concordei em embarcar. Com o mundo do jornalismo passando por uma tremenda transformação devido à pandemia COVID-19, a única maneira de manter vivo o verdadeiro espírito do jornalismo é tentando se adaptar e improvisar enquanto encara a música.

O Transcontinental Times nasce do mesmo espírito e sob a liderança exemplar de Roshan e Sahra, não apenas conseguimos igualar e superar nossas metas semanais e mensais, mas também conseguimos desbloquear nossos verdadeiros potenciais, alcançando assim a sinergia como equipe", alegra Khan.

Em uma carreira de mais de uma década, Khan tem contribuído com resenhas, reportagens, entrevistas, artigos de opinião etc. para publicações como The Huffington Post, The Hindu, The Sunday Guardian, Newslaundry, The Daily Guardian, The Patriot, The Quint e National Herald. Jornalista premiado, Khan realiza regularmente workshops sobre jornalismo cinematográfico, cinema digital e roteiro. Ele é um renomado palestrante de rádio / televisão que aparece regularmente nas principais plataformas para compartilhar suas opiniões sobre o mundo do entretenimento em geral.

Em constante passagem pelo Transcontinental Times, Khan tem colocado ativamente os holofotes nos clássicos, bem como no cinema contemporâneo, criticando filmes e séries enquanto apresenta obras de artistas de Hollywood, Bollywood, cinema mundial e cinemas indianos regionais, juntamente com a avaliação semanal da televisão bem como conteúdo baseado em OTT. “A melhor parte de trabalhar no Transcontinental Times são os altos níveis de energia que se experimenta trabalhando 24 horas por dia com uma equipe voltada para a juventude, altamente focada e orientada a objetivos. A gestão oferece grande flexibilidade para escritores e editores e o nível de coordenação entre os membros da equipe que trabalham em diferentes partes do mundo é tão alto que nunca se sente realmente o fardo, apesar de muitas vezes lidar com prazos altamente desafiadores e probabilidades imprevisíveis", resume Khan.

