TVs abertas penam para desviar o foco do carnaval politizado. Apresentadores passam por constrangimento

247 - A politização do carnaval criou um problema para as TVs abertas, alinhadas a Bolsonaro. Elas evitaram a todo custo comentar as alegorias críticas ao governo, causando constrangimento a apresentadores.

A reportagem do portal Uol destaca que "a Globo, que procura manter uma postura independente, enfrenta um dilema de bico. É simplesmente impossível transmitir os desfiles das escolas de samba sem exibir alegorias e passistas que criticam Bolsonaro e seu entorno. Para não antagonizar ainda mais um presidente que já a vê como inimiga, a emissora optou por um relativo silêncio."

A matéria ainda relata que "durante o desfile da Mangueira neste domingo (23), Alex Escobar, Fátima Bernardes e Milton Cunha fugiram o quanto puderam de abordar o enredo da escola, campeã do Carnaval carioca do ano passado. O samba já anunciava suas intenções no título: “A Verdade Vos Fará Livre”, uma alusão pouco disfarçada ao versículo bíblico “a verdade vos libertará” (João, 8:32), proferido a torto e a direito por Jair Bolsonaro."