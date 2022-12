Vaza possível logomarca do futuro governo Lula

Apoie o 247

247 - O futuro governo Lula já tem uma possível logomarca, com as cores da bandeira do Brasil, vermelho e cinza. O presidente eleito toma posse no próximo domingo (1º).

No entanto, a equipe do futuro governo não confirmou que trata-se da logomarca que será oficialmente adotada pelo terceiro governo Lula. Questionados, integrantes da equipe de transição comentaram ao site Metrópoles: “É um estudo que está sendo analisado ainda”.

A equipe do futuro governo considera utilizar o slogan “União e Reconstrução”.

