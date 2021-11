Verde e amarelo, 'cooler bolsonarista patriota' encalha na Havan

O item é o único do gênero em promoção no site e nas lojas físicas, saindo de R$ 119,99 por R$ 69,99 edit

247- A Havan, do empresário Luciano Hang — bolsonarista até a raiz —, está com dificuldades para vender uma caixa térmica verde e amarela, chamada pela rede de "Patriota". A informação é do jornalista Ancelmo Gois, em sua coluna no jornal O Globo.

"O item é o único do gênero em promoção no site e nas lojas físicas, saindo de R$ 119,99 por R$ 69,99 (nenhum outro com a mesma capacidade, de 26 litros, tem preço sequer próximo)", informa Ancelmo.

De acordo com o colunista, "o comentário que circula entre os vendedores, inclusive compartilhado com os clientes, é que o 'cooler bolsonarista' — chamado assim pelos próprios funcionários — encalhou".

