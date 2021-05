'Viveu situações horríveis, é símbolo de luta', diz Juliette sobre sua mãe

247 - A mais nova milionária do pedaço, Juliette Freire, ex-BBB, homenageou neste domingo (9) sua mãe, Fátima Freire.

À revista Quem, Juliette, que tem 28 milhões de seguidores no Instagram, destacou a "força nordestina" de sua mãe. "Ela era muito inocente, mas também muito firme e muito forte. Tem a força da mulher nordestina. Ela é uma mulher guerreira. Apanhava, levantava e seguia. Minha mãe é meu símbolo de luta, sim. Só eu e ela sabemos o que ela viveu".

"Minha mãe, que é semianalfabeta, foi uma mulher que viveu situações horríveis. Ela sempre nos educou da maneira correta, com valores. Eu quem ensinei minha mãe a ler e escrever. Ela lendo é a coisa mais fofa do mundo. Ela me ensinou virtudes, que não há preço que pague", acrescentou.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.