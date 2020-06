Wajngarten ignora quarentena e vai a festa de Felipe Melo com cerca de 70 pessoas

Em vídeos, o jogador do Palmeiras canta junto com músicos e convidados. Em um deles, Wajngarten aparece, sem máscara, gravando o atleta edit

247 - O secretário executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Wajngarten, ignorou a quarentena e participou na noite desta sexta-feira, 27, de festa de aniversário do jogador do Palmeiras Felipe Melo, que reuniu dezenas de pessoas. Em vídeos nas redes sociais sobre a festa, os convidados, incluindo o auxiliar de Jair Bolsonaro, aparecem sem máscara.

Wajngarten foi o primeiro integrante da comitiva presidencial que esteve nos Estados Unidos com o presidente Donald Trump, em março, a ser diagnosticado com o coronavírus. Ao todo, 23 pessoas que estiveram no grupo foram contaminadas.

Em meio à pandemia, @fabiowoficial vai em festa de @_felipemelo_, do Palmeiras - No vídeo abaixo, o nº 2 do Ministério das Comunicações do governo Bolsonaro aparece vestindo jaqueta preta e filmando a festa com o celular. https://t.co/UdyliJ1dkf pic.twitter.com/93wMJdvYzB June 27, 2020

