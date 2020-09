247 - A Microsoft confirmou no Twitter que o Xbox Series S deverá sair em novembro deste ano. Foi divulgado um vídeo nas redes sociais com as especificações técnicas. O preço será de U$ 299 inicialmente.

no point holding this back now I guess pic.twitter.com/SgOAjm3BuP — WalkingCat (@_h0x0d_) September 8, 2020

