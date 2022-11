Xi Jinping destaca papel das ciências em mensagem a conferencistas da Academia Mundial de Ciências

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta segunda-feira (21) mensagem de congratulações aos participantes da 16ª Conferência Geral e 30ª Reunião Acadêmica da Academia Mundial de Ciências (TWAS, na sigla em inglês), inauguradas na cidade de Hangzhou, na província de Zhejiang, no leste da China. Os dois eventos começaram nesta segunda-feira.

Xi Jinping indicou aos participantes que a China dá atenção ao desenvolvimento das ciências básicas e quer trabalhar junto com todos os países do mundo, incluindo as nações em desenvolvimento, na ampliação ainda maior da abertura do setor científico e tecnológico mundial.

O líder chinês reforçou que atuará também na confiança e cooperação, nos benefícios do desenvolvimento científico para os povos, para promover a aplicação da Proposta do Desenvolvimento Global e da Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU 2030, além de fazer mais contribuições para o estabelecimento de uma comunidade de futuro compartilhado da humanidade.

