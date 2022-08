Xi Jinping enfatiza a promoção da inovação e a melhoria da vida do povo

O líder chinês dedicou atenção aos avanços tecnológicos e à construção do Partido no nível de base edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, Xi Jinping, inspecionou na quarta-feira (18) a cidade de Shenyang, província de Liaoning, nordeste da China.

Xi Jinping presta bastante atenção ao desenvolvimento da indústria inteligente representada pela tecnologia robótica. Ele visitou a SIASUN Robôs & Automação, tomando conhecimento dos esforços locais na promoção da inovação científica e tecnológica nas empresas, mas se concentra igualmente nas questões de subsistência do povo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também visitou uma comunidade no distrito de Huanggu para inspecionar o fortalecimento da construção do Partido no nível de base e dos serviços comunitários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.