Xi Jinping faz visita de inspeção em Shenyang

O líder chinês foi conhecer de perto a inovação tecnológica, a construção do partido no nível básico e os serviços comunitários edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, fez inspeções em Shenyang, capital da província de Liaoning, nordeste do país, na tarde do dia 17.

Ele visitou SIASUN Robôs & Automação e a comunidade residencial Mudan, no distrito de Huanggu, para conhecer a inovação tecnológica, a construção do partido no nível básico e os serviços comunitários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.