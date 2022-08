Xi Jinping responde a carta de heróis cidadãos

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, respondeu neste sábado (13) a uma carta de Li Peisheng e Hu Xiaochun, heróis cidadãos que trabalham na Área Turística da Montanha Huangshan, na Província de Anhui, no leste da China, expressando expectativas de que continuarão seu trabalho exemplar.

Em sua carta, Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, saudou os esforços dedicados de longa data de Li e Hu em manter a montanha limpa e cuidar do Pinheiro da Saudação de Convidados.

A China tem premiado heróis cidadãos como "Bons Samaritanos da China" desde 2008. Li e Hu entraram na lista de premiados em 2012 e 2021, respectivamente.

Li e Hu escreveram recentemente uma carta a Xi Jinping na qual expressaram sua determinação em fazer contribuições para proteger a bela Montanha Huangshan e construir uma bela China.

Em sua carta de resposta, Xi Jinping enfatizou que o aspecto mais notável dos "Bons Samaritanos da China" é que eles alcançam realizações extraordinárias no trabalho ordinário.

O presidente espera que eles liderem pelo exemplo como modelos, exaltem a verdade, a bondade e a beleza, espalhem energia positiva e inspirem mais pessoas ao seu redor a lutarem pela excelência.

Xi Jinping expressou esperanças de que eles promovam ainda mais os valores socialistas essenciais, se esforcem para serem bons cidadãos na sociedade, bons trabalhadores no local de trabalho e bons membros das famílias, e contribuam para a realização da revitalização nacional da China.

