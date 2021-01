Xuxa diz que "babacas" chamam Bolsonaro de "mito" e defende o impeachmet

"Essa galera babaca é muito sem noção e com uma nação indo para o buraco por causa deles. E espera que vem pior, se não tirarem ele", escreveu a apresentadora em suas redes sociais edit

247 - Ao comentar o vídeo publicado pelo humorista Fábio Porchat, no Instagram, a apresentadora Xuxa Meneghel endossoun as críticas a Jair Bolsonaro e seus apoiadores nas redes sociais.

No vídeo publicado por Porchat ele cita as falas polêmicas de Bolsonaro e faz comparações com ex-presidentes.

“Pois é, Fábio, e ainda tem babacas, BABACAS, sim, que riem dele e o chamam de mito. Eu que nunca gostei do PT sou tachada de comunista e petista por pensar igual a você”, escreveu Xuxa.

Segundo ela, os apoiadores bolsonaristas usam as redes sociais para fazer ataques. “E, quando não tem mais nada para falar de mim, me chamam de pedófila”, disse.

Xuxa ainda defendeu o impeachment de Bolsonaro. “Essa galera babaca é muito sem noção e com uma nação indo para o buraco por causa deles. E espera que vem pior, se não tirarem ele. PS: Não vou esperar os babacas de plantão se pronunciarem. Bando de machistas, homofóbicos, preconceituosos”, finalizou.

O conhecimento liberta. Saiba mais