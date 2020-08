Xuxa sobre Silas Malafaia: “esse pastor deveria ser preso”

247 - Xuxa usou a sua página nas redes sociais para criticar o empresário Silas Malafaia, após o pastor responder a Thammy Miranda sobre o processo que o ator moverá por homofobia,

"Só tenho uma coisa para falar para você, Silas: ame o próximo como a si mesmo. Mais amor e menos ódio. Fica com Deus”, escreveu a apresentadora, afirmando que “a única linguagem que Deus entende e aceita é o amor”.

Xuxa afirmou ainda que os preconceituosos não conhecem a palavra divina e afirmou que Thammy e todos que sofrem com preconceito merecem “um abraço e um colo gostoso de Deus”.

Disse ainda que Malafaia e outros que usam o nome de Deus para destilar ódio deveriam ser presos.

"Ai, como pode o ser humano usar o nome de Deus pra destilar, ódio, preconceito, descriminação??? Ainda falam que se não for ‘homem’ ou ‘mulher’ é coisa do diabo, como dão força e poder pro cara lá de baixo. Deus criou tudo e todos, se tem algo que foi criado pelo ‘homem’ foi o preconceito. Isso sim é coisa do mal, do diabo. Esse povo preconceituoso não conhece a palavra de Deus que é AMOR. A única linguagem que Deus entende e aceita é do amor… Espero que o Thammy e muitos outros que sofrem esse preconceito vestido de fé receba um abraço e um colo gostoso de Deus, acalmem o coração que deve estar doído de tanto ódio. Esse pastor e outros que usam o nome de Deus deveriam ser presos ou pagar uma multa absurda pois, como são gananciosos, iriam pensar duas vezes antes de sair derramando seu ódio em nome de Deus”.





