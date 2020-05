Zezé Di Camargo defende Bolsonaro: 'Que pai não defenderia os filhos?'

Cantor sertanejo publicou um vídeo em seu perfil no Instagram dizendo que “o presidente tem direito, sim, de tomar as prerrogativas” que achar necessárias e que "votaria de novo" nele (assista) edit

247 - O cantor Zezé Di Camargo saiu em defesa de Jair Bolsonaro nas redes sociais, em meio à investigação da qual o presidente é alvo no Supremo Tribunal Federal por suspeita de ter feito interferência no comando da Polícia Federal para defender sua família.

“Jurei que nunca mais iria falar de política, mas como cidadão, homem que gera empregos e paga impostos, mora no Brasil, e já vim da classe baixa da sociedade, me vejo no direito de falar como cidadão”, disse no início de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

Para ele, “o presidente tem direito, sim, de tomar as prerrogativas” que achar necessárias. “É impressionante o que estão fazendo com Bolsonaro. Votei nele na eleição passada e votaria de novo. Discordo da maneira como ele se comunica... É um cara chucro, bronco, mas é muito verdadeiro”, completou.

“E o acusam de defender os filhos... e eu pergunto: e se estivesse defendendo os filhos? Qual pai não defenderia seu filho em qualquer circunstância?”, indagou ainda, que também criticou o STF.

