Zezé Perrella leva cusparada em eleição para definir novo presidente do Cruzeiro (vídeo)

Torcedores do Cruzeiro fizeram xingamentos e um deles atirou uma lata em direção ao ex-presidente do Cruzeiro Zezé Perrella. Eles protestavam pela drástica situação do Clube edit

247 - O ex-presidente do Cruzeiro Zezé Perrella foi hostilizado na chegada ao Ginásio do Barro Preto para a eleição do novo presidente do clube.

Torcedores aglomerados fizeram xingamentos a Perrella e um deles atirou uma lata de cerveja que quase atingiu o ex-presidente.

Zezé Perrella também levou uma cusparada ao deixar o local.

Os torcedores protestavam pela situação drástica que vive o Cruzeiro, com dívidas e jogando na segunda divisão do campeonato brasileiro.

Na saída, Zezé Perrella levou uma cusparada na cara. Imagens do nosso colega Leandro Pacheco, repórter cinematográfico da Tv Globo. #gecruzeiro pic.twitter.com/U7C0vxpMrY — Laura Rezende (@laurarrezende) May 21, 2020

Zezé Perrella chega na sede para votação e é alvo de xingamentos dos torcedores. Uma lata de cerveja foi arremessada na direção do ex-dirigente celeste e quase o acertou. Vídeo do colega @rodrigoaffranco que segue acompanhando a eleição no Cruzeiro #gecruzeiro pic.twitter.com/JsuyLsu3X9 — Laura Rezende (@laurarrezende) May 21, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.