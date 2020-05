Bandeira do Brasil terá que ser cancelada, diz Helder Maldonado

247 – O jornalista Helder Maldonado, um dos apresentadores do Galãs Feios, canal de humor político e cultural no Youtube, levantou uma questão importante: a necessidade de cancelamento da bandeira do Brasil, que foi apropriada por grupos neofascistas, que desprezam a democracia e apoiam a extrema-direita e a necropolítica representada por Jair Bolsonaro. "A bandeira do Brasil ja era um desastre cromático e geométrico, mas agora virou suástica de white pardo. Terá que ser cancelada", postou ele, em seu twitter .

Ontem, em Brasília, grupos neofascistas agrediram enfermeiros que reivindicam melhores condições de trabalho e usavam camisas verde-amarelas e carregavam bandeiras do Brasil. Como os símbolos nacionais foram apropriados pela extrema-direita, milhões de brasileiros já não usam mais a camisa da seleção brasileira e também se envergonham diante da bandeira nacional.

