Belicismo moderno dos EUA assusta até Henry Kissinger, diz Caitlin Johnstone

Artigo de Caitlin Johnstone publicado em seu site. Tradução automática do ConsortiumNews

Em entrevista ao The Wall Street Journal , o belicista Henry Kissinger diz que os EUA estão agindo de uma maneira louca e irracional que os levou à beira da guerra com a Rússia e a China:

"Senhor Kissinger vê o mundo de hoje à beira de um desequilíbrio perigoso. "Estamos à beira da guerra com a Rússia e a China em questões que criamos em parte, sem nenhum conceito de como isso vai acabar ou a que vai levar", diz ele. Os EUA poderiam administrar os dois adversários triangulando entre eles, como durante os anos Nixon? Ele não oferece nenhuma receita simples. — Você não pode dizer agora que vamos separá-los e colocá-los um contra o outro. Tudo o que você pode fazer é não acelerar as tensões e criar opções, e para isso você tem que ter algum propósito.'Sobre a questão de Taiwan, Kissinger teme que os EUA e a China estejam manobrando em direção a uma crise, e ele aconselha firmeza por parte de Washington. "A política que foi realizada por ambas as partes produziu e permitiu o progresso de Taiwan em uma entidade democrática autônoma e preservou a paz entre a China e os EUA por 50 anos", diz ele. 'Deve-se ter muito cuidado, portanto, em medidas que parecem mudar a estrutura básica.'”

Kissinger provocou polêmica no início deste ano ao sugerir que políticas imprudentes por parte dos EUA e da Otan podem ter desencadeado a crise na Ucrânia. Ele não vê escolha a não ser levar a sério as preocupações de segurança declaradas pelo presidente russo, Vladimir Putin, e acredita que foi um erro da OTAN sinalizar à Ucrânia que poderia eventualmente se juntar à aliança: “Pensei que a Polônia – todos os países ocidentais tradicionais que fizeram parte da história ocidental – eram membros lógicos da OTAN”, diz ele.

Mas a Ucrânia, em sua opinião, é um conjunto de territórios outrora anexados à Rússia, que os russos veem como seus, embora “alguns ucranianos” não. A estabilidade seria mais bem servida por sua atuação como amortecedor entre a Rússia e o Ocidente: “Eu era a favor da independência total da Ucrânia, mas achei que seu melhor papel era algo como a Finlândia”.

Este aviso parece muito mais ameaçador vindo de um monstro do pântano encharcado de sangue do que de algum ativista da paz anti-imperialista que estava falando de fora da barriga da máquina imperial. Este homem é um criminoso de guerra que, como um dos principais administradores do império, ajudou a desencadear horrores insondáveis ​​em todo o mundo , cujas consequências ainda são sentidas hoje.

E até onde você pode dizer a partir de seus próprios comentários, ele permanece completamente não reformado.

“Olhando para trás em sua longa e muitas vezes controversa carreira, no entanto, ele não é dado à autocrítica”, escreve Laura Secor , do The Journal .

“Eu não me torturo com coisas que poderíamos ter feito de forma diferente”, Kissinger diz a ela.

Então, Kissinger continua sendo um psicopata belicista sem remorso. Mas se ele não mudou como pessoa, o que mudou? Por que ele agora está alertando contra a agressão dos EUA e alertando que o império levou as coisas longe demais?

Bem, se Kissinger não mudou, podemos apenas supor que o império dos EUA mudou. Seu comportamento agora é tão insano e ilógico que está deixando um Henry Kissinger de 99 anos nervoso.

O que, se você realmente pensar sobre isso, é uma das coisas mais assustadoras que você poderia imaginar.

A saída do império da iteração Kissinger de loucura assassina para sua nova forma de insanidade parece ter começado por volta da virada do século, quando o influxo de neoconservadores na Casa Branca se combinou com o jingoísmo que se seguiu ao 11 de setembro para inaugurar uma era de intervencionismo e expansionismo militar de tal descaramento e imprudência que muitos da velha guarda hesitaram.

Kissinger apoiou a invasão do Iraque em 2003, mas bem antes de começar ele já estava dizendo que tinha sérias dúvidas sobre a falta de pensamento claro e planejamento futuro que estava vendo nessa frente. O objetivo neoconservador da hegemonia planetária dos EUA a qualquer custo que levou a essa invasão (e o planejamento de muitas outras ) tornou-se desde então a principal perspectiva de consenso de Beltway na política externa dos EUA, e é responsável pelas escaladas sobre as quais Kissinger agora está alertando.

“O plano do PNAC prevê um confronto estratégico com a China e uma presença militar permanente ainda maior em todos os cantos do mundo”, escreveu Michael Parenti em seu livro de 2004, Superpatriotismo:

“O objetivo não é apenas o poder por si só, mas o poder de controlar os recursos naturais e os mercados do mundo, o poder de privatizar e desregulamentar as economias de todas as nações do mundo e o poder de içar as costas dos povos em todos os lugares – incluindo a América do Norte. — as bênçãos de um 'mercado livre' global sem entraves. O objetivo final é garantir não apenas a supremacia do capitalismo global como tal, mas a supremacia do capitalismo global americano, impedindo o surgimento de qualquer outra superpotência potencialmente concorrente”.

Por “plano PNAC” Parenti entende os planos dos neoconservadores por trás do notório think tank Project for the New American Century , cujas agendas militaristas unipolaristas eles defenderam explicitamente.

Kissinger está alertando sobre os perigos do belicismo dos EUA não porque ele ficou mais são, mas porque a máquina de guerra dos EUA ficou mais louca.

O fato de estarmos agora caminhando para confrontos que não parecem racionais para alguém que passou a maior parte de sua vida observando a mecânica do império de dentro de suas câmaras internas deveria preocupar a todos nós.

Quando você está falando sobre loucura entre as principais potências mundiais, especialmente a loucura nuclear, a última coisa que você precisa é que uma das partes envolvidas esteja agindo de forma errática e sem sentido.

Precisamos de desescalada e détente, e precisávamos disso ontem.

O trabalho de Caitlin Johnstone é totalmente suportado pelo leitor

