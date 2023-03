Como a equipe de Bush escapou da justiça em relação ao Iraque

Apoie o 247

Por Marjorie Cohn, Truthout, tradução automática do ConsortiumNews

Em 20 de março, os iraquianos comemoraram o 20º aniversário do terrível bombardeio americano e britânico em Bagdá, apelidado de “Choque e Pavor”. Em rápida sucessão, as “forças da coalizão” lançaram 3.000 bombas, incluindo muitas que pesavam 2.000 libras, em Bagdá no que o The New York Times chamou de “poder quase bíblico”.

Embora tenham lançado uma guerra ilegal de agressão e cometido crimes de guerra no Iraque, 20 anos depois, os líderes dos EUA e do Reino Unido nunca enfrentaram responsabilidade criminal. Por outro lado, o Tribunal Penal Internacional (TPI) já acusou o presidente russo, Vladimir Putin, de crimes de guerra apenas um ano após sua invasão ilegal da Ucrânia. Ele é o primeiro líder não africano a ser acusado pelo TPI, que frequentemente sucumbe às pressões dos Estados Unidos.

No que veio a ser chamado de “Operação Iraqi Freedom”, 173.000 soldados dos Estados Unidos e do Reino Unido invadiram o Iraque. Durante a guerra de oito anos, cerca de 300.000 iraquianos e 4.600 americanos foram mortos. Os Estados Unidos gastaram US$ 815 bilhões na guerra, sem contar os custos indiretos. Mergulhou o país em uma guerra civil e milhões de refugiados iraquianos continuam deslocados. Duas décadas depois, nenhum dos responsáveis foi levado à justiça.

Ato de Agressão

Fontes dentro de seu governo confirmaram que George W. Bush estava planejando invadir o Iraque e executar a mudança de regime muito antes dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. A invasão liderada pelos EUA violou a Carta das Nações Unidas, que autoriza os países a usar força militar contra outros países apenas em legítima defesa ou com a aprovação do Conselho de Segurança da ONU.O ataque ao Iraque não satisfez nenhuma dessas condições e foi, portanto, um ato de agressão. Após o Holocausto, o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg escreveu: “Iniciar uma guerra de agressão, portanto, não é apenas um crime internacional; é o crime internacional supremo, diferindo apenas de outros crimes de guerra porque contém em si o mal acumulado do todo”.

Como outras intervenções militares dos EUA, a justificativa para essa agressão ilegal foi baseada em uma mentira. Assim como o presidente Lyndon B. Johnson usou o forjado incidente do Golfo de Tonkin como pretexto para escalar a Guerra do Vietnã, Bush contou com míticas armas de destruição em massa e uma ligação inexistente entre o presidente iraquiano Saddam Hussein e os ataques de 11 de setembro para justificar sua guerra contra Iraque.

Bush, o vice-presidente Dick Cheney, o secretário de Defesa Donald Rumsfeld e a conselheira de segurança nacional Condoleezza Rice advertiram falsamente que o Iraque tinha armas de destruição em massa (WMDs) e Rice invocou a imagem de uma “nuvem em forma de cogumelo” para justificar a invasão iminente do Iraque. O secretário de Estado Colin Powell apresentou vergonhosamente informações falsas sobre o Iraque ter armas de destruição em massa ao Conselho de Segurança da ONU em fevereiro de 2003.

Em 2002, o ex-inspetor de armas da ONU, Scott Ritter, confirmou que o Iraque havia destruído 90–95 por cento de suas armas de destruição em massa e não havia evidências de que tivesse retido os outros 5-10 por cento, o que não constituía necessariamente uma ameaça ou mesmo um programa de armas.

De fato, nenhuma arma de destruição em massa jamais foi encontrada pelos inspetores de armas da ONU antes ou depois da invasão do Iraque por Bush. Além disso, o governo Bush fabricou uma conexão entre o Iraque e a Al-Qaeda, apesar da inteligência em contrário.

Os Minutos de Downing Street, uma transcrição de um dos briefings do primeiro-ministro Tony Blair com a inteligência britânica que o The Times de Londres publicou em 2005, demonstrou que o governo Bush havia decidido em julho de 2002 invadir o Iraque e realizar a mudança de regime. A “inteligência e os fatos estavam sendo corrigidos em torno da política”, revelaram as atas.

Mesmo um relatório do Congresso de 2005 preparado sob a direção do ex-deputado John Conyers, Jr. Al Qaeda.

Embora a Equipe Bush tenha instado o Conselho de Segurança da ONU a aprovar uma resolução autorizando seu ataque ao Iraque, o conselho recusou. Em vez disso, Bush e seus aliados reuniram resoluções anteriores do conselho, nenhuma das quais — individual ou coletivamente — autorizou a invasão do Iraque.

Bush justificou o ataque com sua doutrina de “guerra preventiva”. Mas a Carta da ONU só permite que um país use força militar em resposta a um ataque armado de outro país ou com permissão do Conselho de Segurança. A Operação Iraqi Freedom violou a Carta da ONU e constituiu uma guerra ilegal de agressão.

Crimes de guerra cometidos pela administração Bush

As forças dos EUA cometeram muitos outros crimes de guerra no Iraque, incluindo assassinatos extrajudiciais, tortura e ataques a civis, que são proibidos pelas Convenções de Genebra; a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes; e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

A tortura e os abusos praticados na prisão de Abu Ghraib, no Iraque, incluíram o empilhamento de prisioneiros nus uns sobre os outros; fotografar prisioneiros que foram colocados à força em posições sexualmente explícitas; manter prisioneiros nus por dias; forçar prisioneiros do sexo masculino a usar roupas íntimas femininas; usando cães rosnando; socar, esbofetear e chutar prisioneiros; e sodomizar um prisioneiro com uma luz química e cabo de vassoura.

Os civis foram alvejados porque as tropas americanas operavam sob regras de engajamento que os orientavam a atirar em tudo que se movesse. Nessas “zonas de fogo livre”, os EUA também bombardearam áreas civis e usaram bombas de fragmentação, urânio empobrecido e fósforo branco, resultando em massivas baixas civis.

A zona de fogo livre mais notória foi em Fallujah. Em abril de 2004, as forças americanas atacaram a vila e mataram 736 pessoas, pelo menos 60% das quais eram mulheres e crianças. Em outro ataque em novembro seguinte, as tropas americanas mataram entre 581 e 670 civis em Fallujah.Outro exemplo infame de assassinato extrajudicial foi o Massacre de Haditha em novembro de 2005, quando fuzileiros navais dos EUA mataram 24 civis desarmados “no estilo de execução” em um tumulto de três a quatro horas. Os EUA encobriram o massacre até que a revista Time publicou uma reportagem sobre isso em março de 2006.

Execuções extrajudiciais documentadas também ocorreram nas cidades iraquianas de Al-Qa'im, Taal Al Jal, Mukaradeeb, Mahmudiya, Al-Hamdaniyah, Samarra, Salahuddin e Ishaqi.

Esses crimes de guerra não são apenas abomináveis, mas puníveis pela Lei de Crimes de Guerra dos EUA e pelo Estatuto da Tortura dos EUA. No entanto, embora já se passaram 20 anos desde a invasão do Iraque, nenhum líder dos EUA foi indiciado. O Departamento de Justiça do governo Obama decidiu ativamente não processar ninguém pela tortura e abuso cometidos durante o regime de Bush. No entanto, levou apenas um ano para o TPI acusar Putin de crimes de guerra na Ucrânia.Em maio passado, George W. Bush admitiu acidentalmente que sua decisão de invadir o Iraque era injustificada. Ao discursar para uma multidão no Bush Presidential Center em Dallas, Bush condenou “a decisão de um homem de lançar uma invasão totalmente injustificada e brutal do Iraque. Quero dizer, a Ucrânia.” Ele então acrescentou baixinho: “O Iraque também”.Falando sobre a guerra na Ucrânia, o presidente Joe Biden declarou recentemente o aparente absurdo de “A ideia de que mais de 100.000 forças invadiriam outro país - desde a Segunda Guerra Mundial, nada disso aconteceu”. Biden aparentemente se esqueceu da “Operação Iraqi Freedom”.

Marjorie Cohn é professora emérita da Thomas Jefferson School of Law, ex-presidente do National Lawyers Guild e membro dos conselhos consultivos nacionais de Assange Defense e Veterans For Peace, e do escritório da Associação Internacional de Advogados Democráticos. Seus livros incluem Drones e Targeted Killing: Legal, Moral and Geopolitical Issues. Ela é co-apresentadora da rádio “Lei e Desordem”.

Este artigo é de Truthout.

