Dirigentes políticos brasileiros e acadêmicos chineses debatem sobre partidos e governabilidade

247 - Nesta quarta (9) e quinta-feira, presidentes de partidos políticos do Brasil e pesquisadores chineses se reúnem para debater a importância dos partidos políticos para a governabilidade.

O evento é organizado pelo IREE e pelo Centro de Segurança e Estratégia Internacional (CISS) da Universidade Tsinghua (China) e será transmitido pelo canal do IREE no Youtube.

O tema é dos mais interessantes para o público que acompanha a vida política nacional e internacional: o papel dos partidos para a governabilidade. Dirigentes políticos brasileiros manterão diálogo com acadêmicos chineses, que vão apresentar a experiência centenária do Partido Comunista da China (PCCh). No dia 1º de julho, o PCCh completa 100 anos de existência.

Na quarta-feira, participam Baleia Rossi, deputado federal e presidente do MDB, Carlos Lupi, presidente do PDT, Luciana Santos, vice-governadora de Pernambuco e presidenta do PCdoB, Zhang Baijia, historiador e ex-vice-diretor do Centro de Investigação de História do Comitê Central do PCCh, Li Junru, teórico do Marxismo na China e ex-vice-diretor do Centro de Pesquisa Histórica do PCCh, Zhang Lirong, secretário-geral do Fórum China do CISS e Yang Wanming, embaixador da República Popular da China no Brasil.

No segundo dia, o evento contará com a presença de Gleisi Hoffmann, deputada federal e presidenta do PT, Juliano Medeiros, presidente do PSOL, Bruno Araújo, deputado federal e presidente do PSDB, Gilberto Kassab, presidente do PSD, Yu Hongjun, embaixador e ex-vice-ministro do Departamento Internacional do Comitê Central do PCCh, Sun Yanfeng, vice-diretor e pesquisador-professor do Instituto de Estudos Latino-americanos do Instituto de Relações Internacionais Contemporâneas da China, Zhang Lirong, secretário-geral do Fórum China do CISS e de Yang Wanming, Embaixador da República Popular da China no Brasil .

Os encontros serão moderados pelo Presidente do IREE, Walfrido Warde, pelo Diretor do IREE Rafael Valim e pelo Coordenador do Grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho.

Para assistir, basta acessar o canal IREETV no Youtube.

Programação

9 e de 10 de junho, 9h

Webinar: O papel dos partidos políticos na modernização da governança e gestão pública

Organização: IREE e CISS

Primeiro dia: Baleia Rossi, Presidente Nacional do MDB, Carlos Lupi, Presidente Nacional do PDT, Luciana Santos, Presidente Nacional do PCdoB, Zhang Baijia, Ex-Vice-Diretor do Centro de Investigação de História do Comitê Central do PCCh, Li Junru, Ex-Vice-Diretor do Centro de Pesquisa Histórica do PCCh, Zhang Lirong, Secretário-Geral do Fórum China do CISS, Yang Wanming, Embaixador da República Popular da China no Brasil, Walfrido Warde, Presidente do IREE, Rafael Valim, Diretor do IREE, e Marco Aurélio de Carvalho, Coordenador do Grupo Prerrogativas.

Segundo dia: Gleisi Hoffmann, Presidente Nacional do PT, Juliano Medeiros, Presidente Nacional do PSOL, Bruno Araújo, Presidente Nacional do PSDB, Gilberto Kassab, Presidente Nacional do PSD, Embaixador Yu Hongjun, Ex-Vice-Ministro do Departamento Internacional do Comitê Central do PCCh, Sun Yanfeng,Vice-Diretor do Instituto de Estudos Latino-americanos do CICIR, Zhang Lirong, Secretário-Geral do Fórum China do CISS, Yang Wanming, Embaixador da República Popular da China no Brasil, Walfrido Warde, Presidente do IREE, Rafael Valim, Diretor do IREE, e Marco Aurélio de Carvalho, Coordenador do Grupo Prerrogativas.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.