Médicos cubanos: uma solução para os desertos médicos da França

Por Salim Lamrani (*) - A França se depara com a realidade dos desertos médicos e não consegue oferecer a todos os seus cidadãos cobertura médica suficiente. Um relatório do Senado destaca a inadequação das políticas públicas para combater as desigualdades territoriais no acesso à saúde: “O abismo da saúde continua a aumentar entre as regiões”. Os desertos médicos não se limitam às áreas rurais. Eles são uma realidade em cidades de médio porte e áreas suburbanas, e uma em cada três comunas é afetada por esse flagelo. Entre 9 e 12% da população francesa vive atualmente em um deserto médico, ou seja, entre 6 e 8 milhões de pessoas.

Cuba poderia oferecer uma solução para esse problema. Desde o advento da Revolução em 1959, a ilha fez da saúde uma prioridade nacional, construindo um sistema público, universal e gratuito, colocando o paciente no centro do projeto médico. Reconhecido por instituições internacionais como o modelo preeminente para os países em desenvolvimento, o sistema de saúde cubano também é visto como uma fonte potencial de inspiração para nações mais ricas, graças principalmente ao seu modelo preventivo. Além de tratar seus próprios cidadãos, Cuba tem oferecido sua experiência médica em todo o mundo há mais de meio século, tratando pessoas em todos os continentes e fazendo desse serviço sua principal fonte de renda.

Em 1963, Havana enviou sua primeira brigada médica de 55 profissionais à Argélia para ajudar a jovem nação independente a lidar com uma grave crise de saúde. Desde então, Cuba tem estendido sua solidariedade ao resto do mundo, especialmente à América Latina, África e Ásia. A ilha realizou mais de 600.000 missões em quase 160 países do mundo, envolvendo mais de 325.000 profissionais de saúde. Eles realizaram quase 2 bilhões de consultas médicas, 15 milhões de operações cirúrgicas e 5 milhões de partos. Atualmente, a cooperação médica internacional é a principal fonte de receita de Cuba, com um valor de mais de sete bilhões de dólares por ano.

Após a pandemia da Covid-19, vários países europeus, incluindo Andorra e Itália, solicitaram assistência médica a Cuba. Pela primeira vez, médicos cubanos estavam no Velho Continente. Havana enviou uma brigada de 52 médicos e enfermeiros para a Lombardia, que havia sido duramente atingida pelo vírus. Após dois meses de trabalho, os membros do contingente de Henry Reeve retornaram a Cuba.

Muito impressionados com o trabalho dos profissionais cubanos, outras regiões da Itália pediram sua ajuda para resolver as deficiências do sistema de saúde do país. Desde 2023, a região da Calábria tem se beneficiado da presença de médicos cubanos. Uma primeira brigada de 51 pessoas chegou em janeiro de 2023, seguida por outro grupo de 120 médicos em agosto de 2023 e outros 98 em fevereiro de 2024. No total, 500 médicos cubanos estarão trabalhando nessa região do sul da Itália. La Repubblica, o principal jornal diário do país, expressou seu entusiasmo com a manchete: “Estes são os médicos cubanos que salvarão o sistema de saúde da Calábria”. O governador da região, Roberto Occhuito, expressou sua gratidão: “O povo da Calábria é extremamente grato a vocês, pois nos permitiram garantir serviços essenciais para o atendimento de nossos cidadãos, evitando o fechamento de serviços e hospitais. Vocês salvaram os hospitais”.

A França também autorizou os departamentos ultramarinos de Martinica, Guadalupe, Guiana e Saint-Pierre-et-Miquelon a chamar médicos cubanos para ajudá-los a lidar com a emergência de saúde causada pela Covid-19. Uma equipe de quinze médicos foi para a Martinica em uma missão de três meses, de junho a setembro de 2020, para reforçar as equipes médicas em vigor para combater a pandemia, a pedido de Alfred Marie-Jeanne, presidente do Conselho Executivo da Collectivité territoriale de Martinique. O professor François Roch, presidente do Comitê Médico do Hospital Universitário da Martinica, expressou sua satisfação: “A avaliação geral é positiva”.

Contingentes de médicos cubanos poderiam muito bem ser enviados para a França em um prazo relativamente curto. Muitas regiões são favoráveis, como a região de Côtes-d'Armor, onde as autoridades locais estão empenhadas em evitar o fechamento do hospital em Guingamp. As autoridades cubanas, por meio de seu embaixador na França, Otto Vaillant, indicaram sua disposição em ajudar. Tudo o que é necessário é um decreto governamental, que proporcionaria uma solução duradoura para a questão dos desertos médicos e permitiria que todos os cidadãos franceses tivessem acesso igualitário à assistência médica.

(*) Salim Lamrani tem doutorado em Estudos Ibéricos e Latino-Americanos pela Universidade de Sorbonne e é professor de História da América Latina na Universidade de La Réunion, especializando-se nas relações entre Cuba e os Estados Unidos.

