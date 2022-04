Por que a política dinâmica de zero Covid continua sendo a melhor escolha para Xangai

Apoie o 247

Xinhua - A China registrou mais de 270.000 novos casos de Covid-19 transmitidos localmente e infecções assintomáticas desde março, com seu centro econômico Xangai lutando contra o pior ressurgimento, onde mais de 20.000 infecções são adicionadas diariamente.

Diante de uma situação tão grave, a China aderiu à sua política dinâmica de zero Covid para conter o vírus, melhorar o bem-estar das pessoas e promover o crescimento a longo prazo.

A DINÂMICA ZERO-COVID PERMANECE A MELHOR ESCOLHA

Desde o ressurgimento dos casos de Covid-19, atribuíveis à variante Omicron altamente transmissível, muitos países pretendem relaxar ou já afrouxaram as restrições antiepidêmicas, chamando o vírus de "grande gripe".

No entanto, os fatos mostraram que a Covid-19 causou mais mortes entre idosos do que a gripe em todo o mundo.

A taxa de letalidade de idosos causada pela Covid-19 é dezenas de vezes maior do que a gripe normal e até quase 100 vezes maior para pessoas com mais de 80 anos, disse o epidemiologista Liang Wannian em entrevista.

Mais de 50 milhões da população de 267 milhões da China com 60 anos ou mais ainda não foram totalmente vacinados contra o vírus.

Uma vez infectados, os idosos -- o grupo que é especialmente vulnerável à Covid-19 -- terão taxas mais altas de casos graves e mortalidade do que outros grupos, de acordo com Zheng Zhongwei, do grupo de trabalho de pesquisa e desenvolvimento de vacinas do Conselho de Estado.

Se a China desistir da prevenção da epidemia e depender inteiramente do tratamento dos sintomas, o sistema médico correrá o risco de ficar sobrecarregado, disse Ma Xiaowei, diretor da Comissão Nacional de Saúde (NHC).

“A política dinâmica de zero Covid provou ser a estratégia mais eficaz após rodadas de batalhas difíceis com variantes altamente contagiosas”, disse Ma, acrescentando que a abordagem da China à contenção da epidemia não se baseia em uma única medida específica, mas depende da tomada de decisão baseada na ciência e coordenação altamente eficiente.

CUSTOS E GANHOS EM CONTEXTO MAIOR

Na frente econômica, a implementação de uma política dinâmica de zero Covid para lidar com aglomerados de infecções locais criou condições favoráveis ​​para o desenvolvimento da China e facilitou sua rápida recuperação econômica da pandemia.

Em 2020, a China foi um dos primeiros países a controlar a pandemia e retomar o crescimento econômico positivo. Em 2021, registrou um crescimento do PIB de 8,1%, liderando as principais economias em termos de crescimento econômico.

Xangai foi a cidade mais atingida no atual ressurgimento da Covid-19 na China. As empresas e a vida das pessoas na metrópole com uma população de 25 milhões foram afetadas por medidas de gestão de fechamento temporário.

Mas, no esquema mais amplo, impedir que a epidemia se espalhe para outras regiões significa que o trabalho e a produção no resto do país podem continuar normalmente com um ambiente econômico e social estável.

“Se não formos firmes sobre a política dinâmica de zero Covid, a China pode perder o melhor momento para conter o ressurgimento de casos, o que pode levar a custos mais altos e consequências insuportáveis”, disse Liang, também chefe do especialista em resposta à Civud-19.

A China sempre colocou a saúde e a vida das pessoas no topo em sua luta contra o vírus, e este é o principal padrão para acessar os esforços de controle da epidemia.

A China não poupou esforços para aumentar sua capacidade de tratar novas infecções por coronavírus. No sábado, um enorme centro de tratamento temporário, convertido do Centro Nacional de Exposições e Convenções (Xangai), foi colocado em funcionamento com cerca de 50.000 leitos.

COMO A VIDA DAS PESSOAS É GARANTIDA

A China busca obter os maiores resultados possíveis na contenção da epidemia com o menor custo possível e com o menor impacto possível no desenvolvimento econômico e social.



Alguns moradores de Xangai agora enfrentam dificuldades para comprar itens essenciais diários e buscar serviços médicos, entre outros desafios. Para resolver esses problemas, esforços adicionais estão em andamento em uma tentativa de salvaguardar os meios de subsistência das pessoas.



"Estamos fazendo todo o possível para manter a estabilidade do transporte, estoques de mercadorias e cadeias de suprimentos", disse Liu Min, vice-diretor da comissão municipal de comércio, acrescentando que supermercados e gigantes do comércio eletrônico uniram forças para ajudar Xangai na garantia de entrega diária de suprimentos.



No principal campo de batalha contra o vírus, também foram oferecidos cuidados específicos aos residentes idosos, incluindo a abertura de um canal verde para que tenham acesso a medicamentos, enquanto também estão em vigor medidas para atender às necessidades de tratamento médico das pessoas.

