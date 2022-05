Publicado artigo de Xi Jinping sobre as principais teorias e práticas do desenvolvimento da China

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Um artigo de Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), sobre os principais assuntos teóricos e práticos do desenvolvimento da China foi publicado nesta segunda-feira na 10ª edição deste ano da Revista Qiushi, um periódico emblemático do Comitê Central do PCCh.

Na nova etapa de desenvolvimento, as circunstâncias internas e externas registraram profundas mudanças e têm pela frente muitos novos problemas que devem ser conhecidos e resolvidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O líder chinês apontou no artigo que é necessário conhecer e seguir os princípios sobre a prosperidade comum, as caraterísticas e as leis comportamentais dos capitais, o fornecimento e a garantia dos produtos primários, a prevenção e a solução de grandes riscos, assim como o pico da emissão do dióxido de carbono e a neutralidade de carbono.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE