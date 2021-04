"As aves são um reflexo do ambiente onde vivem", diz ornitólogo Victor Castanho

O fotógrafo e ornitólogo Victor Castanho apresentou na TV 247 uma rara coleção de fotos de aves encontradas no Brasil, e mostrou como os animais são uma “metonímia” do ambiente onde vivem: “busco alcançar a tradução da ave no seu ambiente, como se ela fosse uma metonímia de onde ela está”. Assista: edit

247 - Em entrevista à TV 247, o fotógrafo e ornitólogo Victor Castanho, que vem trabalhando para expressar em suas obras a simbiose dos animais com a natureza e a forma como isso se reflete na harmonia estética de aves com o ambiente onde vivem, mostrou uma série raríssima de fotos com algumas das mais belas aves do Brasil.

Exibindo uma foto do Capitão-de-bigode-limão, que pode ser encontrado na Amazônia, Castanho notou que em sua composição as cores da plumagem da ave são refletidas no entorno. “Consegui alcançar o que estava buscando, que é a tradução da ave no seu ambiente, como se ela fosse uma metonímia de onde ela está. Acredito que a ave em si, e os animais como um todo, são um reflexo do lugar onde eles estão, pois a evolução foi selecionando quem se dava bem lá”, disse.

Essa filosofia pode ser notada em outra composição. Victor capturou uma imagem preciosa do gavião-real, ou uiraçu, que pode ser vista aos 44:48 da entrevista:

“Esta ave é um fantasma, um absoluto fantasma, raríssimo de se ver. Ela pode chegar a 90 cm de altura e 180 cm de envergadura, fantástico”, disse.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.