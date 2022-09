Ativistas climáticos invadem parlamento britânico

Apoie o 247

ICL

RT - Três ativistas da Extinction Rebellion se colaram em uma corrente ao redor da cadeira do orador na Câmara dos Comuns britânica para exigir uma Assembleia dos Cidadãos para combater as mudanças climáticas. Eles acessaram a câmara marcando uma visita regular ao parlamento na sexta-feira.

Os manifestantes se revezaram na leitura de um discurso denunciando o sistema político do Reino Unido como “ muito desatualizado e fora de alcance para ver além do próximo ciclo eleitoral e fazer o que precisa ser feito. “Eles também exaltaram as assembleias de cidadãos como “ uma nova forma de tomar decisões ” em que “ a verdadeira diversidade do país ” pode ser ouvida.

“ Estamos em crise. E o que acontece nesta câmara todos os dias faz de todos nós uma piada. Não podemos continuar assim ”, disseram os manifestantes, ladeados por outros membros do XR segurando cartazes. A Câmara dos Comuns está de folga até segunda-feira, e nenhum legislador esteve presente na câmara.

O site da XR declarou que o golpe do parlamento foi o “ ato de abertura ” para um plano de cinco fases para “ levar 100 mil pessoas às ruas em resistência civil na próxima primavera ” e “ construir um movimento que é impossível de ignorar. ” As travessuras do grupo visam provocar ações governamentais imediatas, ainda que inespecíficas, sobre as mudanças climáticas.

O Parlamento já realizou pelo menos uma assembleia de cidadãos sobre mudanças climáticas, enviando convites a mais de 30.000 residentes do Reino Unido no final de 2019 para participar do diálogo. Um grupo de 108 “ pessoas de todo o Reino Unido e de todas as esferas da vida ” se reuniu seis vezes antes de publicar um relatório em setembro de 2020 descrevendo como eles acreditavam que o Reino Unido deveria cumprir suas obrigações climáticas.

XR descartou essa assembleia de cidadãos por não ir longe o suficiente, explicando que eles querem que todo o governo esteja sujeito às decisões de uma Assembleia de Cidadãos sobre Clima e Justiça Ecológica. Apenas um grupo “ endossado pelo governo ” com “ real poder de decisão ” serviria, disseram eles.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.