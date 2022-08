Aumenta o número de incêndios na Amazônia brasileira

Apoie o 247

ICL

247 - O número de incêndios florestais na Amazônia brasileira aumentou 8% em julho em comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Foram 5.373 focos de incêndio nessa região, contra 4.977 em julho de 2021. As informações foram publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

Desde o começo do ano foram detectados 12.906 incêndios, um aumento de 13% na comparação com os sete primeiros meses de 2021. Porta-voz da Amazônia do Greenpeace Brasil, Rômulo Batista afirmou que "este é só o início do verão Amazônico, estação com menos chuvas e umidade, onde infelizmente a prática de queimadas e incêndios florestais criminosos explodem".

Nesta época, há queimadas "nas áreas que foram derrubadas recentemente e deixadas para secar, ou mesmo queimando áreas de florestas que já foram degradadas pela extração ilegal de madeira", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.