Bolsonaro autoriza decreto de atuação das Forças Armadas na Amazônia

247 - Jair Bolsonaro decidiu editar decreto autorizando uma nova GLO (Garantia de Lei e da Ordem) na Floresta Amazônica. O presidente havia autorizado nesta quinta-feira (10) a equipe jurídica do Planalto a formular a medida.

A expectativa, informa a CNN Brasil, é de que o decreto seja publicado ainda neste mês e tenha duração até o final de julho.

A proposta é de que as Forças Armadas atuem no chamado arco do desmatamento, onde o número de queimadas costuma ser mais elevado, até que o Ministério do Meio Ambiente viabilize investimentos no Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) e no ICMBio (Instituto Chico Mendes).

A última GLO teve o prazo encerrado no início de maio e não foi renovada.

Em abril, Bolsonaro cortou R$ 240 milhões da pasta do Meio Ambiente. A taxa de desmatamento saltou 62% nos dois primeiros anos do mandato de Ricardo Salles na pasta, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

