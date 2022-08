Ciclone chega ao Brasil com ventos de até 100 km/h. Saiba quais lugares serão afetados

Apoie o 247

247 - Um ciclone extratropical, que vai se formar na costa brasileira entre a noite desta terça-feira (9) e a madrugada de quarta-feira (10) deve provocar quedas nas temperaturas, chuvas fortes e rajadas de ventos de até 100 km/h nos estados do Sul e do Sudeste do país. As informações são do portal CNN Brasil.

Por conta da mudança nas condições do tempo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu avisos de grande perigo para diferentes regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e também para as cidades do litoral paulista.

A previsão é que o ciclone se forme na costa paranaense e catarinense e de São Paulo e provoque rajadas de vento e chuvas nos três estados ao longo da quarta-feira, sobretudo em cidades litorâneas.

Minas Gerais e o Rio de Janeiro também deverão receber pancadas de chuva durante o dia, mas estão fora do radar de alerta do Inmet.

