Corpo do indigenista Bruno Pereira chega ao Recife

247 - O corpo do indigenista da Fundação Nacional do Índio (Funai) Bruno Pereira chegou na noite desta quinta-feira (23) ao Recife (PE) em um jato da Polícia Federal. A aeronave prefixo PR-PFN aterrissou pouco depois das 18h30, no Aeroporto Internacional Guararapes/Gilberto Freyre, na Zona Sul da capital pernambucana. O voo saiu de Brasília (DF) e parou no Rio de Janeiro, onde deixou o corpo do jornalista inglês Dom Phillips com familiares.

Os dois foram assassinados no dia 5 de junho na região do Vale do Javari, no Amazonas.

O velório do indigenista ocorre no Morada da Paz (PE) a partir das 9h da sexta-feira (24), na Sala de Velório Central. O corpo de Bruno Pereira deve ser cremado às 15h.

Policiais prenderam três pessoas - Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, o seu irmão, Oseney da Costa de Oliveira, e Jeferson da Silva Lima, conhecido como Pelado da Dinha.

Investigadores identificaram pelo menos outras cinco pessoas que teriam participado do crime.

