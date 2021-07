Desmatamento cresce 51% na Amazônia e alcança pior patamar em 10 anos

De acordo com dados Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), a área devastada na região da Amazônia Legal chegou a 8.381 km² nos últimos 11 meses edit

247 - O Brasil registrou 8.381 km² de área desmatada na região da Amazônia Legal em apenas 11 meses. De acordo com o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), o desmatamento entre os meses de agosto de 2020 até junho de 2021 foi 51% maior que o apontado no período anterior, quando o bioma apresentou 5.533 km² de devastação.

“As áreas desmatadas em março, abril e maio foram as maiores dos últimos 10 anos para cada mês. E, se analisarmos apenas o acumulado em 2021, o desmatamento também é o pior da última década, disse o pesquisador do Imazon, Antônio Fonseca, em entrevista ao G1.

Os dados do Imazon apontam, ainda, que 61% da área desmatada estavam localizadas em terras privadas ou sob diversos estágios de posse, 22% em assentamentos e 13% em Unidades de Conservação (13%). Apenas 2% ocorreram em terras indígenas.

Em junho, a Amazônia perdeu 926 km² de florestas. Mais da metade do desmatamento (61%) foi registrado nos do Pará e Amazonas.

