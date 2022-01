Desmatamento da Amazônia cresce 29% em 2021 e é o maior em dez anos

Apoie o 247

ICL

247 - Dados do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD), Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), apontam que o desmatamento registrado na Amazônia em 2021 foi o pior em uma década. De acordo com o UOL, entre janeiro e dezembro do ano passado, o desmatamento alcançou 10.362 km² de mata nativa, o equivalente à metade do estado de Sergipe. “O número é 29% maior do que o registrado em 2020, quando 8.096 km² de floresta foram destruídos”, ressalta a reportagem.

Dos nove estados da Amazônia Legal, apenas o Amapá não apresentou aumento do desmatamento em relação a 2020. os demais estados, Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, registraram os maiores números de desmatamento dos últimos dez anos. Segundo o Imazon, o Pará lidera com a maior área desmatada, com 4.037 km² de matas nativas devastadas. O número corresponde a 39% do registrado em toda a Amazônia.

Os dados mostram, ainda, que quase metade do desmatamento ocorreu em florestas públicas federais. Segundo os pesquisadores, foram registrados 4.915 km² de destruição dentro de territórios federais. "Isso corresponde a 47% de todo o desmatamento registrado na Amazônia no ano passado. Apenas nessas áreas, a destruição aumentou 21% em comparação com 2020, sendo a pior em dez anos", disse o Imazon.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE