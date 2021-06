Desmatamento na Amazônia pode travar ratificação de acordo Mercosul-União Europeia, afirma embaixador

O embaixador da UE no Brasil, Ignacio Ybánez, cobrou resultados concretos do governo federal no combate ao desmatamento edit

247 - O aumento do desmatamento na Amazônia pode travar a ratificação do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia (UE), segundo o embaixador do bloco europeu no Brasil, Ignacio Ybánez.

"O desmatamento não afeta só os ativos ambientais no Brasil, mas também a imagem de produtores e empresas que fazem as coisas bem", afirmou o embaixador nesta quinta-feira (17), durante um evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), conforme reportado no Globo.

De acordo com ele, o fato de o tratado comercial conter um capítulo que trata especificamente do desenvolvimento sustentável é um sinal importante para o mundo.

Ybánez ainda disse que o discurso de Jair Bolsonaro na Cúpula do Clima foi bem recebido internacionalmente, mas cobrou resultados concretos:

"O discurso bem recebido internacionalmente, mas agora precisamos de resultados concretos. O índice de desmatamento de abril e maio não é um bom sinal. O desmatamento é um assunto de extrema importância para nossos cidadãos".

O desmatamento na Amazônia disparou 67% em maio na comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), e grande parte da terra foi visada para pastos, plantações e corte de madeira.

