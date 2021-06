‘Devemos pensar a Amazônia como parte do desenvolvimento do país’, diz Izabella Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente

247 - A ex-ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira, em entrevista ao Programa Pauta Brasil, da Fundação Perseu Abramo, afirma que a Amazônia precisa ser parte de um projeto de desenvolvimento nacional, destacando que o Brasil tem “ativos ambientais importantes” que podem auxiliar no combate à desigualdade e à informalidade econômica.

Para Izabella, o meio ambiente, juntamente com a questão climática, é um tema geopolítico do século XXI. “Viveremos uma era climática com uma era digital. Isso propõe uma reorganização dos sistemas de cooperação e de comércio internacionais. Na base disso está a nova relação do homem com a natureza. O debate é como trabalhar as demandas da sociedade global, tão assimétrica e tão desigual, entrando numa era climática e de forte impacto da economia digital. A pandemia acelerou e antecipou esse debate”.

Segundo a ambientalista, as decisões que ocorrem hoje serão aceleradas nessa década que se inicia, que será um período de transição. “O Brasil precisa se posicionar frente aos desafios que o mundo coloca, uma vez que o país tem ativos ambientais importantes que precisam ser recolocados no processo de desenvolvimento e de enfrentamento das nossas desigualdades sociais e da nossa informalidade econômica. Neste conjunto também há a discussão sobre a nova revolução industrial e tecnológica, como gerar emprego, assegurar as novas dinâmicas de emprego, compartilhamento de espaços e novos empregos. As questões climáticas deverão impactar os fluxos migratórios”.

Ela ainda enfatiza que o meio ambiente deve estar no dia a dia das pessoas. “O Brasil tem de aprender a se desenvolver com a Amazônia, devemos pensar a Amazônia como parte de um projeto de desenvolvimento para o país”.

O Pauta Brasil, programa da Fundação Perseu Abramo, recebe especialistas, lideranças políticas e gestores públicos para discutir os grandes temas da conjuntura política brasileira. Os debates são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 17h, e transmitidos ao vivo pela TV 247.

