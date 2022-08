Em iniciativa inédita, campanha lança 30 candidaturas indígenas no País

Apoie o 247

247 - Um total de 30 candidaturas de movimentos indígenas em 20 estados disputará este ano vagas no Congresso Nacional (Câmara dos Deputados ou Senado) e em Assembleias Legislativas. Os candidatos têm duas propostas em comum. Uma são políticas de proteção ao meio ambiente e outra dos direitos dos povos originários. De acordo com informações publicadas nesta segunda-feira (29) pelo DW Brasil, 12 candidaturas concorrem à Câmara dos Deputados e 18 tentam uma vaga nas assembleias legislativas de 15 estados. A lista de candidaturas foi publicada nesta segunda-feira (29) no site da Campanha Indígena.

"Há mais de 500 anos existimos e resistimos a este Estado e agora queremos ver os parentes no centro das tomadas de decisões", disse Dinamam Tuxá, advogado e coordenador executivo da Apib.

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) lidera a campanha. A Apib é formada por mais sete organizações regionais: Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (Apoinme); Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste (Arpin Sudeste); Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul (Arpin Sul); Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab); Conselho do Povo Terena; Grande Assembleia do povo Guarani (Aty Guasu) e Comissão Guarani Yvyrupa (CGY).

