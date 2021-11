EUA e China anunciam acordo para enfrentar mudanças climáticas

A dois dias do final da COP26, os dois gigantes se comprometem com esforços por clima edit

247 - A China e os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (10) que irão cooperar para cortar as emissões de dióxido de carbono, principal poluente causador do efeito estufa

Os dois maiores emissores de gases do efeito estufa do mundo, anunciaram em Glasgow, na Escócia, que irão cooperar para limitar os efeitos do aquecimento global. O país asiático concordou em reduzir suas emissões de metano e a implementar medidas de controle. No entanto, segundo o acordo, os chineses não aderiram ao pacto para a mitigação do poluente nos moldes em que foi anunciado na semana passada, em processo conduzido pelos EUA.

De acordo com a declaração conjunta, a China implementará as medidas durante esta década. O anúncio, porém, não diz os níveis de redução que os chineses pretendem atingir. No entanto, afirma que a medida será efetivada ainda antes da próxima edição da cúpula do clima, a COP-27 e que pretendem se reunir na primeira metade de 2022 para discutir formas de atingir o objetivo, informa o Terra.

