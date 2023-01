Governo Lula pode reverter explosão do desmatamento herdada de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - As taxas de desmatamento na Amazônia brasileira (PRODES) são medidas a cada doze meses, partindo de 1º de agosto de um ano a 30 de julho do ano seguinte. O monitoramento é realizado via sistemas de satélites pelo Instituto de Pesquisas Espaciais INPE.

Dados já obtidos com alertas de desmatamentos demonstram que somente entre os últimos meses de agosto/dezembro, etapa do PRODES 2022/2023 batizada de "período Bolsonaro", a destruição florestal no bioma já alcança área equivalente a aproximadamente 4.800 campos de futebol (Gráfico).

A segunda metade do mesmo PRODES, janeiro/julho de 2023, será chamada "período Lula/Marina", e pela primeira vez desde janeiro de 2019 os fiscais do Ibama estarão em campo sem os inimigos declarados que até 2022 ocuparam o Palácio do Planalto.

O programa de governo que saiu vitorioso das urnas em 2022 indica a recuperação da gestão ambiental voltada ao desenvolvimento sustentável, compromisso expresso por Lula inclusive no exterior.

Nos bastidores, o novo governo já trabalha com informações de que, para alcançar uma rápida virada no jogo na Amazônia, os servidores que atuam na fiscalização do IBAMA aguardam por nomeações de dirigentes confiáveis, experientes e vinculados com a categoria.

A elevação do moral, após anos de ataques sofridos, e a obtenção de garantias para criarem e executarem ações de proteção ambiental, na mesma proporção do desafio que está posto ao país, é a expectativa dos trabalhadores do órgão.

