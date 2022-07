Indígena Guarani Kaiowá é morto em área de conflito de terra

Apoie o 247

247 - Um indígena foi morto, nesta quinta-feira (14), em Amambai (MS), em um conflito fundiário entre proprietários rurais e indígenas da etnia Guaranis Kaiowá. De acordo com a associação Aty Guasu e o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), Marcio Moreira foi assassinado após sofrer uma emboscada com outros dois indígenas, um deles menor de idade, que escapou com ferimentos por arma. Lideranças disseram que o terceiro indígena foi preso pela polícia, acusado de ser o autor do crime. As informações foram publicadas nesta quinta (14) pelo jornal O Globo.

Natanael Vilharva Cáceres, liderança Guarani Kaiowá e integrante do Aty Guasu, a grande assembleia nacional Guarani Kaiowá, disse que os indígenas "foram abordados por dois motoqueiros que apontaram arma para a cabeça dos dois". "O mais novo conseguiu derrubar a arma e correr, mas levou tiro de raspão. Já o Marcio Moreira morreu, com tiro na cabeça", continuou.

De acordo com Cáceres, o terceiro indígena do grupo, que fugiu da emboscada, é Willis Fernandes, filho de Vitor Fernandes, morto no final de junho. Ele teria sido preso pela polícia, acusado como o autor do crime.

