John Kerry propõe a doação de US$ 9 bilhões dos Estados Unidos ao Fundo Amazônia

247 - O enviado especial para o Clima dos Estados Unidos, John Kerry, assessor especial do governo Joe Biden, afirmou nesta terça-feira (28) que vai trabalhar para a gestão do presidente norte-americano doar pelo menos US$ 9 bilhões (cerca de R$ 47 bilhões) ao Fundo Amazônia.

"Temos um projeto de lei no Senado que tem como meta US$ 4,5 bilhões. Temos outro na Câmara de US$ 9 bilhões", declarou Kerry durante coletiva de imprensa no Ministério do Meio Ambiente. "Estamos trabalhando nas reformas multilaterais do Banco de Desenvolvimento e com o mercado de carbono, que pensamos ser essencial".

O Fundo Amazônia financia projetos para a preservação da natureza no País. O dinheiro proposto pelo governo dos EUA não tem um destino final. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, informou que a Amazônia será a principal favorecida pela quantia. "Eu gostaria que fosse a maior possível [fatia dos recursos para a Amazônia]", disse.

