Lula e rei da Inglaterra conversam por telefone para "aprofundar parcerias" ambientais

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou nesta segunda-feira (6) com o Rei Charles III, do Reino Unido, sobre "a vontade de aprofundarmos parcerias e discussões entre nossos países sobre a questão climática e proteção do meio ambeinte", informou o mandatário petista em seu Twitter.

Charles, de 74 anos, tornou-se rei automaticamente no dia 8 de setembro do ano passado, após a morte da mãe, a então rainha Elizabeth II, que ficou no poder durante 70 anos, no maior reinado do trono britânico. Em maio deste ano, o Reino Unido realiza a cerimônia oficial de coroação do novo rei. O governo brasileiro não informou se Lula irá ao evento.

Segundo o governador do Pará, Helder Barbalho, que se encontrou com o rei no mês passado em Londres, Charles deve visitar o Brasil para a COP-30, em Belém. O evento ocorrerá em 2025.

Conversei agora por telefone com o Rei Carlos III, do Reino Unido. Falamos sobre a vontade de aprofundarmos parcerias e discussões entre nossos países sobre a questão climática e proteção do meio ambiente. — Lula (@LulaOficial) March 6, 2023

