Madeireiros cercam viatura da PM e tentam impedir perseguição a caminhão (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Criminosos madeira de forma ilegal na Amazônia cercaram uma vitadura do Batalhão Ambiental da Polícia Militar na região do município de Cujubim, no norte de Rondônia. "Vai passar aí, tampa aí, manda tampar aí", grita um madeireiro, enquanto outro cruza o carro no meio do caminho. "Tampa aí, não pode deixar passar", diz outro.

De acordo com as imagens, após madeireiros cercarem o carro da PM, um caminhão carregado de madeira passa por eles, em sentido contrário. Quando a viatura da Polícia Militar decide manobrar, para ir atrás do caminhão, os carros travam a passagem.

A viatura ficou bloqueada pelos carros e o caminhão continuou sua passagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Madeireiros bloqueiam estrada, pra impedir polícia de perseguir caminhão com madeira roubada em Rondônia. pic.twitter.com/Lnxf2PGrKN CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Cesar Martins ❄️ (@Martincer) June 15, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE