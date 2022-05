Mais de 140 animais com sinais de maus-tratos são resgatados em propriedade no Paraná

Apoie o 247

247 - Um total de 144 animais em situação de maus-tratos foi resgatado nesta sexta-feira (13), no município de Pato Branco, no sudoeste paranaense, em uma operação do Instituto Água e Terra (IAT), órgão ligado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest). O proprietário do local foi convocado a se apresentar ao IAT na próxima semana para prestar esclarecimentos. Entre quinta (12) e esta sexta (13), 169 animais foram resgatados no município, informou o IAT.

De acordo com a instituição, alguns dos animais encontrados nesta sexta, na maioria cães, estavam sendo criados para a venda. Muitos deles eram mantidos em gaiolas. As informações foram publicadas nesta sexta em reportagem do portal G1.

Assistente que atendeu as ocorrências, Vitor Debastiani Valer, afirmou que "parte dos animais será encaminhada, em caráter temporário, a ONGs e clínicas veterinárias". "O IAT, a Polícia Civil e a prefeitura analisam a melhor destinação para que eles tenham os cuidados mais adequados", disse.

A operação teve o apoio da Polícia Civil e da prefeitura.

