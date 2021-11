Ministro do Meio Ambiente choca ambientalistas ao declarar que "onde existe muita floresta, também existe muita pobreza"

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente que chegou ao governo Bolsonaro após a saída de Ricardo Salles, se embolou durante discurso realizado na Conferência do Clima de Glasgow, a COP26, nesta quarta-feira (10), e relacionou as florestas à pobreza.

"Reconhecemos também que onde existe muita floresta, também existe muita pobreza", disse o ministro. Segundo Leite, o governo adotou medidas de “desenvolvimento sustentável” na região amazônica.

Leia a íntegra na Fórum.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE