O que a eleição do Brasil significa para a floresta amazônica

A destruição na floresta amazônica no ano passado atingiu o nível mais alto desde 2006 , de acordo com a agência governamental de pesquisa espacial INPE edit

Por Jake Spring, Reuters - A eleição presidencial do Brasil no domingo pode determinar o destino da selva amazônica, a maior floresta tropical do mundo, depois que o desmatamento aumentou nos últimos quatro anos sob o presidente Jair Bolsonaro.

Ele enfrenta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que prometeu acabar com toda a destruição da Amazônia e agir agressivamente contra as mudanças climáticas.

Proteger a Amazônia é vital para impedir mudanças climáticas catastróficas por causa da grande quantidade de gases de efeito estufa que ela absorve.

O que acontece no domingo?

Os brasileiros vão escolher entre os dois principais candidatos presidenciais do primeiro turno de 2 de outubro : o esquerdista Lula e o direitista Bolsonaro.

Lula superou Bolsonaro no primeiro turno, mas ficou aquém dos 50% necessários para vencer. Bolsonaro teve um desempenho muito melhor do que a maioria das pesquisas havia indicado.

As últimas pesquisas de opinião mostram Lula à frente, com 52,0% contra 46,2% de Bolsonaro.

Por que o desmatamento disparou sob Bolsonaro?

Bolsonaro, que assumiu o cargo no início de 2019, pressionou por mais mineração e agricultura comercial na Amazônia, dizendo que isso desenvolveria a região economicamente e ajudaria a combater a pobreza.

Ele enfraqueceu as agências de fiscalização ambiental, cortando seus orçamentos e funcionários e tornando mais difícil punir criminosos ambientais.

Sua crítica pública aos esforços de conservação também encorajou madeireiros ilegais, fazendeiros e grileiros a desmatar a floresta com menos medo de que o governo os puna, dizem cientistas e ambientalistas.

Quanto o desmatamento aumentou?

A destruição na floresta amazônica no ano passado atingiu o nível mais alto desde 2006 , de acordo com a agência governamental de pesquisa espacial INPE.

Uma área de floresta maior que o estado americano de Maryland foi destruída durante os três primeiros anos da presidência de Bolsonaro.

Dados preliminares do governo indicam que o desmatamento aumentou mais 23% nos primeiros nove meses de 2022.

Qual é o histórico de Lula no desmatamento?

Lula assumiu o cargo em 2003 com níveis de desmatamento na Amazônia próximos de seus recordes. Seu governo fortaleceu o fiscal ambiental federal Ibama e criou o ICMBio.

Em 2010, seu último ano no cargo, o desmatamento havia caído 72% para níveis quase recorde.

Mas Lula também apoiou a gigantesca hidrelétrica de Belo Monte, na Amazônia, que destruiu habitats fluviais e deslocou indígenas. O desmatamento começou a se intensificar novamente sob seu sucessor escolhido a dedo, a ex-presidente Dilma Rousseff, que enfraqueceu algumas políticas em favor do desenvolvimento.

O que Bolsonaro promete para o meio ambiente?

Bolsonaro falou pouco sobre suas propostas ambientais caso ganhe um segundo mandato. Um representante de seu Partido Liberal disse à Reuters que a campanha não tinha um porta-voz ou qualquer forma de responder a perguntas da mídia sobre o assunto.

A plataforma política de Bolsonaro enfatiza que os brasileiros têm o direito de desenvolver recursos naturais na Amazônia. A campanha documenta os esforços dos militares, policiais e outras agências para combater o desmatamento e os incêndios florestais. No entanto, os dados mostram que sob Bolsonaro eles não conseguiram reduzir a destruição .

O que Lula promete para o meio ambiente?

Lula prometeu zerar o desmatamento reconstruindo as agências ambientais do governo . Sua campanha comparou suas propostas abrangentes a uma reconstrução pós-guerra após a crescente destruição ambiental sob o atual governo.

Ele se comprometeu amplamente com os princípios da "justiça climática", dizendo que o meio ambiente só pode ser protegido aumentando as oportunidades econômicas para reduzir a fome e a pobreza.

Mas com o governo brasileiro enfrentando uma crise orçamentária, ainda não está claro como ele pagará por suas políticas.

O que os grupos indígenas estão dizendo?

Grupos indígenas endossaram amplamente Lula, que promete empoderá-los para proteger suas terras da destruição ambiental.

Mineiros ilegais, madeireiros e grileiros invadiram cada vez mais terras indígenas e mataram membros de tribos sob o governo de Bolsonaro, que interrompeu o processo de demarcação de terras tribais.

