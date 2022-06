Perícia confirma que corpo encontrado no Amazonas é de Dom Phillips

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Federal informou nesta sexta-feira (17) que parte dos remanescentes humanos encontrados na quarta (15), na região do Vale do Javari, no Amazonas, é do jornalista britânico Dom Phillips, desaparecido no dia 5 deste mês na Amazônia junto com o indigenista da Fundação Nacional do Índio (Funai) Bruno Pereira.

De acordo com a corporação, a confirmação ocorreu a partir de exame de odontologia legal, combinado com antropologia forense. "Encontram-se em curso os trabalhos para completa identificação dos remanescentes, para a compreensão das causas das mortes, assim como para indicação da dinâmica do crime e ocultação dos corpos", disse a corporação, em nota.

A PF também faz perícia para identificar os restos mortais de Bruno Pereira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta semana, Oseney da Costa confessou para a Polícia Federal que ele e seu irmão, Amarildo dos Santos, o "Pelado", assassinaram o indigenista e o jornalista, que denunciavam a pesca ilegal no Vale do Javari.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE