Petrobrás e Shell assinam memorando de entendimentos para descarbonização e iniciativas socioambientais

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates, e o CEO da Shell, Wael Sawan, assinaram nesta quinta-feira (9) durante a CERAWeek, em Houston (EUA), um memorando de entendimentos. De acordo com a estatal brasileira, as duas empresas farão parcerias para colocar em prática soluções em "redução de emissões de carbono e iniciativas socioambientais". O contrato tem duração de cinco anos.

"Contar com parceiros como a Shell é fundamental para os planos futuros da Petrobras, pois as parcerias conferem solidez e robustez aos projetos conjuntos em áreas que a empresa está buscando diversificação rentável, como renováveis e hidrogênio. Vamos buscar entendimento com os maiores players para seguir nessa jornada da Petrobras por uma transição energética justa", disse Prates.

Segundo Wael Sawan, CEO da Shell, o "acordo reforça tanto a importância do país em nosso portfólio global quanto nossa forte parceria com a Petrobras".

As duas empresas também fazem parcerias na área de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias de interesse mútuo, tendo um Acordo de Cooperação Técnica Estratégica (ACTE) vigente desde 2020.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.